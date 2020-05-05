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Вівторок, 05.05.2020
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Пристайко: Курс України до НАТО залишається незмінним

Пристайко: Курс України до НАТО залишається незмінним
21:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Пристайко поінформував партнерів, що Україна готова і далі робити свій внесок у глобальні зусилля для боротьби з коронавірусом.

Курс України до членства в НАТО залишається незмінним, попри поширення COVID-19 Україна продовжує реформи в секторі безпеки та оборони.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко у Twitter.

"Курс України до членства в НАТО залишається незмінним. Незважаючи на COVID-19, уряд продовжує реформи в секторі безпеки та оборони. Був радий обговорити наш широкий порядок денний з послами країн-членів НАТО, Представництвом НАТО", - зазначив урядовець.

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Також він підкреслив, що Україна готова долучитися до розробки універсальних протоколів для цивільної, військової та економічної сфер з метою подолання наслідків пандемії.

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НАТО, Пристайко, Коронавірус, Курс України.
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