Україна прийме участь у дискусіях G20 про світову продовольчу безпеку

Новини України:Міністр економіки підкреслив, що виробництво продуктів в Україні достатнє, а цивілізований підхід до експорту повинен бути збережений.

Україна готова приєднатися до дискусій Великої двадцятки (G20) про світову продовольчу безпеку й продовжує експорт агропродукції в умовах коронакризи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на міністра Ігоря Петрашка.

"В Україні достатнє виробництво, а цивілізований підхід до експорту буде збережений. Це дозволить нам приєднатися до дискусій так званого клубу Великої двадцятки в рамках світової продовольчої безпеки, і, зрозуміло, зі збереженням наших українських позицій", - наводяться слова Петрашка.

Міністр зазначив, що в питанні експорту агропродукції повинен зберігатися баланс – продовольча безпека всередині країни, відсутність дефіциту в магазинах, нормалізація цін, підтримка виробників.

"На цей час ми досягли всіх цих цілей", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна підтримала заяву Світової організації торгівлі про забезпечення відкритої та передбачуваної торгівлі продовольством під час пандемії коронавірусу.

У заяві підкреслюється важливість недопущення невиправданих експортних обмежень, які можуть порушити глобальні ланцюжки поставок і впливати на продовольчу безпеку інших країн.