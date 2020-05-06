Кабмін збереться на позачергове засідання

Новини України:Про це йдеться у порядку денному засідання, який опублікований на Урядовому порталі.

Кабінет міністрів на засіданні 6 травня розгляне проєкт розпорядження про виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для придбання житла мешканцям, які потребують відселення з будинків, зруйнованих унаслідок пожеж на Житомирщині 16 квітня.

Також представники уряду планують затвердити проєкт постанови Верховної Ради України "Про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги".

Крім того, урядовці розглянуть проєкти постанов про перелік товарів, на які не поширюється заборона, передбачена статтею 54 Закону України "Про запобігання корупції"; щодо встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2020 році.

Члени Кабміну у середу також планують розглянути проєкт розпрядження про заходи з відзначення у 2020 році Дня памʼяті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років та низку інших питань.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП "Словечанський лісгосп АПК", ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП "Словечанське лісове господарство", ДП "Овруцьке лісове господарство".

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

18 квітня повідомлялося, що у відселених населених пунктах (с. Острови, с. Личмани , с. Середня Рудня, с. Нижня Рудня та с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель, окремі з яких самовільно використовувалися населенням як дачні ділянки, врятовано 45 будівель.