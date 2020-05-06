Міхеіла Саакашвілі призначать Головою Нацради з питань реформ

Новини України:Про це з посиланням на його коментар повідомляє DW, передає УНН.

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено у Національну раду реформ.

"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", - уточнив Саакашвілі у коментарі у середу, 6 травня, у відповідь на прохання підтвердити, що його мають призначити секретарем Національної ради реформ.

Раніше інформацію про плани призначити його секретарем ради повідомили українські ЗМІ.

При цьому Саакашвілі не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду - згідно з повідомленнями ЗМІ, це може статися вже у середу.

Національна рада реформ була створена у 2014 році за указом тодішнього президента України Петра Порошенка. Вона є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації", вказано на сайті президента України. Персональний склад ради затверджується президентом України.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі 22 квітня заявив, що отримав від Зеленського пропозицію стати віце-прем'єр-міністром із питань реформ. 30 квітня голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що в Україні для Саакашвілі знайшли іншу посаду. Конкретну посаду Арахамія не назвав.