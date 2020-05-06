Арахамія: карантин у ВР закінчиться 18 травня

Новини України:Про це заявив на брифінгу під стінами ВР голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Верховна Рада України повертається до звичного режиму роботи з 18 травня, карантин для нардепів скасовується.

“Карантин для ВРУ закінчиться 18 травня”, — сказав Арахамія.

За його словами, він не запитував нардепів чи готові вони до такого, але фракція “Слуга народу” готова.

“Так, це вже остаточно, Давид Георгієвич вніс постанову, згідно з якою ми з 18 повертаємося в календарний план”, — додав голова фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, за інформацією нардепа Олексія Гончаренка, голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія пропонує скасувати карантин у Верховній Раді із 18 травня і уже вніс відповідну постанову.