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Уряд виділив гроші для постраждалих через пожежі на Житомирщині

Уряд виділив гроші для постраждалих через пожежі на Житомирщині
16:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Пожежники зранку середи, 6 травня, втримують локалізовані осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях.

Кабінет міністрів України виділив 11,2 млн грн для постраждалих сімей, будинки яких зруйновані пожежею у Житомирській області та 45,3 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на Житомирщині. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Урядовий портал".

"Уряд виділив 11,2 млн грн для придбання житла сім’ям, будинки яких зруйновані пожежею в Житомирській області", - йдеться у повідомленні.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, на сьогодні пожежі у лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів локалізовані.

"А люди зможуть отримати нове житло. Ми виділяємо кошти на придбання модульних будинків", - наголосив Шмигаль.

Повідомляється, що гроші виділяються з резервного фонду державного бюджету Житомирській облдержадміністрації. Передбачено, що для постраждалих буде придбано 10 модульних житлових будинків загальною площею 668,2 м. кв.

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"Крім того, на засіданні Кабінету Міністрів прийнято рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 45,3 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) - 7665 тис. гривень та Міністерству енергетики та захисту (для Державного агентства лісових ресурсів) - 37 670 тис. гривень. За ці кошти, в тому числі, буде закуплено пожежно-технічне оснащення, протипожежне обладнання, засоби пожежогасіння тощо.

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Гроші, Житомирщина, Пожежа, Уряд.
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