Уряд виділив гроші для постраждалих через пожежі на Житомирщині

Новини України:Пожежники зранку середи, 6 травня, втримують локалізовані осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях.

Кабінет міністрів України виділив 11,2 млн грн для постраждалих сімей, будинки яких зруйновані пожежею у Житомирській області та 45,3 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на Житомирщині. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Урядовий портал".

"Уряд виділив 11,2 млн грн для придбання житла сім’ям, будинки яких зруйновані пожежею в Житомирській області", - йдеться у повідомленні.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, на сьогодні пожежі у лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів локалізовані.

"А люди зможуть отримати нове житло. Ми виділяємо кошти на придбання модульних будинків", - наголосив Шмигаль.

Повідомляється, що гроші виділяються з резервного фонду державного бюджету Житомирській облдержадміністрації. Передбачено, що для постраждалих буде придбано 10 модульних житлових будинків загальною площею 668,2 м. кв.

"Крім того, на засіданні Кабінету Міністрів прийнято рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 45,3 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) - 7665 тис. гривень та Міністерству енергетики та захисту (для Державного агентства лісових ресурсів) - 37 670 тис. гривень. За ці кошти, в тому числі, буде закуплено пожежно-технічне оснащення, протипожежне обладнання, засоби пожежогасіння тощо.