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Україна пропонує залучити до підгруп ТКГ переселенців з Донбасу

Україна пропонує залучити до підгруп ТКГ переселенців з Донбасу
17:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Українська сторона запропонувала долучити до роботи в підгрупах Тристоронньої контактної групи як запрошених осіб переселенців з Донбасу, але переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень не буде.

Про це йшлося під час телефонна розмови керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з політичними радниками лідерів держав – учасниць “Нормандського формату”, повідомляє пресслужба ОП.

"Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року", - ідеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що учасники ТКГ залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених Мінськими домовленостями.

Водночас керівник ОП наголосив на неприпустимості переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень.

Він також проінформував, що для прискорення Мінського процесу Президент України підписав указ, згідно з яким представництво України в ТКГ суттєво підвищено.

«Ми підняли його до дуже високого офіційного рівня», – сказав керівник ОП.

Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

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На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.

Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке, за даними ОП, має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

«Високий офіційний статус членів делегацій дасть можливість швидше та ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує», – зауважив керівник Офісу Президента.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 5 травня підписав указ про затвердження складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

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Донбас, Переселенци, ТКГ, Україна.
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