Кулеба обговорив з Помпео економічну співпрацю під час пандемії коронавірусу

Новини України:Майкл Помпео запевнив у непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео, під час якої вони обговорили економічну співпрацю під час пандемії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерство закордонних справ.

“Ми рішуче налаштовані надалі розвивати стратегічне партнерство України та США. Не задля дипломатичної формальності, а задля зміцнення справжньої дружби українського та американського народів”, - заявив Кулеба.

Глава МЗС України приділив особливу увагу розвитку взаємовигідної економічної співпраці України та США, важливість якої у часи пандемії набуває особливої ваги. Він зауважив, що в умовах пандемії та її наслідків Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки.

Міністр запевнив Державного секретаря США, що Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які нині розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів задля оптимізації ланцюгів постачання.

Кулеба запропонував американському колезі покласти перспективні проекти співпраці в основу чергового засідання українсько-американської Комісії стратегічного партнерства та провести його вже цьогоріч.

Окрему увагу співрозмовники приділили підсумкам відеоконференції глав МЗС у Нормандському форматі, яка відбулася 30 квітня. Вони відзначили вагому роль ФРН та Франції у сприянні участі Росії в діалозі та виконанні нею своїх зобов’язань.

Співрозмовники приділили увагу процесу реформ в Україні, включно з проектами та програмами, які підтримуються Урядом США. Глава МЗС поінформував Державного секретаря про процес ухвалення ключових реформаторських законів, необхідних задля подальшої успішної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, він підтвердив налаштованість на ухвалення банківського закону.

"Дмитро Кулеба окремо подякував за американську допомогу Україні для протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та соціально-економічних наслідків пандемії. Він також висловив задоволення, що саме українські літаки "Руслан" і "Мрія" доставляють у ці дні медичні вантажі до США, та особливо відзначив глобальне лідерство США у подоланні пандемії", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові зі своїми колегами з країн Балтії домовився про спільний захист історичної правди від спотворень з боку Росії в часи 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.