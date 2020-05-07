Монахову звільнено з посади уповноваженого із захисту державної мови

Новини України:Кабінет Міністрів України звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженого із захисту державної мови.

Кабінет Міністрів України звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженого із захисту державної мови.

"Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням", - ідеться в розпорядженні уряду №491 від 6 травня.

Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року Кабінету Міністрів України призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови. До призначення вона працювала завідувачем кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).

24 квітня 2020 року вона має повідомила, що написала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.