Кабмін: у кожного міністра буде заступник з цифрових питань

Новини України:Премʼєр Шмигаль доручив усім міністерствам протягом двох тижнів створити посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку.

Як повідомив глава уряду у своєму Тelegram-каналі, про це йшлося на нараді, присвяченій цифровим трансформаціям.

"За підсумками наради доручив усім міністерствам протягом двох тижнів створити посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. А також у місячний термін внести на розгляд кандидатури на цю посаду", - написав Шмигаль.

За його словами, нині зростає актуальність і важливість цифрових технологій в усіх сферах. Автоматизація — це шлях до викорінення корупції на всіх державних рівнях: від прийняття управлінських рішень до надання послуг людям.

Реформа будь-якої сфери у сучасних умовах неможлива без застосування цифрових технологій. Досвід багатьох країн ЄС показує, що цифрові реформи дали змогу досягти значного економічного та соціального ефекту, підкреслив Прем'єр-міністр.