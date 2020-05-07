В Україні нацрада перевірила шість телеканалів на дотримання мовних квот

Новини України:Національна рада з питань телебачення і радіомовлення провела моніторинг шести загальнонаціональних телеканалів і на радіо.

Про це поінформувала на засіданні Нацради 7 травня її голова Ольга Герасим’юк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо всіх запевнити в тому, що карантин не дав нікому жодної можливості чи права порушувати мовне законодавство. Ми чітко і жорстко моніторимо дотримання закону в цьому відношенні і хочемо повідомити, що зараз ми провели моніторинг 6-ти загальнонаціональних каналів – це «1+1», СТБ, ICTV, «2+2», «Україна», «Інтер» - у період з 7 квітня по 3 травня. Це свіжі відомості, ми їх зараз опрацьовуємо і доведемо до відома усього суспільства", - сказала Герасим’юк.

Водночас вона зазначила, що результати виконання квот на радіо уже були оцінені.

"Станом на 30 квітня виконання закону квот на радіо забезпечено – це виконання від 100% до щонайменше 73%. І надалі ми би хотіли, щоб усі пам’ятали, що це одне з головних завдань, які Національна рада перед собою ставить, і ніякого відступу від цієї лінії не передбачається", - застерегла Герасим’юк.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення обрано Ольгу Герасим'юк, а її заступниками - Валентина Коваля й Олега Черниша.