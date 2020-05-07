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ЦВК підготувала пропозиції щодо спрощення виборчого законодавства

ЦВК підготувала пропозиції щодо спрощення виборчого законодавства
14:54 Чт, 7 Травень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це УНН повідомив відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

ЦВК підготувала пропозиції щодо спрощення виборчого законодавства - щодо вдосконалення місцевих виборів та кількох інших законодавчих актів. 

Зазначається, що комісія пропонує розпочати дискусію щодо низки нововведень, які оптимізують та спростять виборчі процедури на місцевих виборах. Раніше ЦВК направила до комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пропозиції до перших трьох книг Виборчого кодексу України.

"У подальшому члени Центральної виборчої комісії, відповідні працівники Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру продовжили роботу над пропозиціями до Книги четвертої Виборчого кодексу України. У результаті 6 травня зазначені пропозиції після їх узагальнення були надіслані до профільного Комітету Верховної Ради України", - повідомляють у ЦВК.

Відтак Комісія пропонує розпочати дискусію щодо низки нововведень, які, на думку ЦВК, можуть оптимізувати виборчі процедури на місцевих виборах, зокрема:

встановлення моменту в часі, коли визначається вид виборчої системи, за якою будуть проводитись відповідні місцеві вибори, із закріпленням норми про її незмінність до встановлення результатів відповідних виборів; унормування питання про призначення та проведення перших і додаткових місцевих виборів у рік проведення чергових місцевих виборів; упорядкування строків призначення різних видів місцевих виборів та оголошення виборчих процесів; удосконалення регламентації територіальної організації місцевих виборів; усунення неузгодженостей у порядку формування складу територіальних виборчих комісій та збільшення строків їх формування за межами виборчого процесу; спрощення вимог щодо документів, які подаються до виборчих комісій для отримання статусу відповідного суб’єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії; закріплення законодавчої можливості розробки, впровадження та використання під час виборів електронних сервісів, інноваційних технологій для підрахунку голосів та встановлення результатів виборів, у тому числі у формі експериментів чи пілотних проєктів; удосконалення регламентації повноважень виборчих комісій; удосконалення процедур дострокового припинення повноважень членів виборчих комісій, підвищення відповідальності суб’єктів виборчого процесу за зловживання та порушення вимог закону під час формування виборчих комісій; конкретизація окремих положень, що стосуються висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах; надання правової визначеності питанню одночасного висування кандидатів на відповідних місцевих виборах; удосконалення механізмів відмови в реєстрації кандидатів; уніфікація та вдосконалення порядку виготовлення та передачі виборчих бюлетенів.

Також вказується, що комісія вважає за можливе запропонувати деякі законодавчі зміни до Законів України "Про Центральну виборчу комісію" та "Про Державний реєстр виборців" задля узгодження виборчого законодавства, посилення інституційної спроможності Комісії, конкретизації та спрощення окремих процедур.

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Як повідомлялося раніше в УНН, В Україні не змінюватимуть дату проведення місцевих виборів, вони пройдуть 25 жовтня 2020 року, основні позиції Виборчого кодексу зберігаються. Поруч з цим, у ВР очікують, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях відбудуться 25 жовтня.

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Місцеві вибори, Секретаріат ЦВК, Пропозиції, Спрощення.
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