Проти РФ продовжили санкції Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна слідом за ЄС

Новини України:Євросоюз і низка інших країн узгодили продовження індивідуальних обмежувальних заходів, пов'язаних з анексією Криму.

Євросоюз і низка інших країн узгодили продовження індивідуальних обмежувальних заходів, пов'язаних з анексією Криму. Про це йдеться в заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені ЄС, передає УНН.

"13 березня 2020 року Рада прийняла Рішення (CFSP) 2020/399 про внесення змін до Рішення 2014/145 / CFSP. Рішення продовжує термін дії існуючих обмежувальних заходів ще на 6 місяців ... Країни-кандидати Чорногорія та Албанія і країна-член Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що Чорногорія та Албанія і Норвегія, а також Україна і Республіка Молдова приєднуються до Рішення про продовження санкцій щодо "оточення Януковича" до 6 березня 2021 року.

13 березня Євросоюз офіційно продовжив санкції у відношенні 175 фізичних та 44 юридичних осіб РФ у зв'язку з незаконною анексією Криму та дестабілізацією ситуації в Україні.