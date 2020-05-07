Новини України:Народні депутати підготували законопроект "Про інтерпеляцію", який надасть право Верховній Раді поставити питання про відповідальність того чи того міністра, повідомила заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Народні депутати підготували законопроект "Про інтерпеляцію", який надасть право Верховній Раді поставити питання про відповідальність того чи того міністра, повідомила заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми вже підготували проект закону "Про інтерпеляцію". Дяка Ользі Совгирі та Галині Третьяковій (депутати з фракції "Слуга народу" - ІФ). Ініціювати процедуру інтерпеляції зможе певний комітет або 45 народних депутатів. Далі питання розглядається в профільному комітеті, а після його висновку - виноситься на пленарне засідання. Якщо рішення про незадовільну роботу члена Кабміну набирає 226 голосів, прем'єр-міністр протягом 15 днів зобов'язаний внести подання про його звільнення", - написала Кравчук у четвер на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, якщо прем'єр-міністр подання до ВР не вносить, то питання включається до порядку денного парламенту без голосування і народні депутати ухвалюють рішення про звільнення міністра.

"Щодо міністрів оборони і закордонних справ - Рада рекомендує президенту звільнити їх, якщо дає негативну оцінку за результатами інтерпеляції", - зазначила народний депутат.

На думку Кравчук, процедура інтерпеляції посилить парламентський контроль.

Кравчук також повідомила, що найближчим часом законопроект буде зареєстровано у Верховній Раді.