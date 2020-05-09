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Тарасюк: РФ заслужила виключення з Ради Європи, але є "але"

Тарасюк: РФ заслужила виключення з Ради Європи, але є "але"
03:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Росію мають виключити із Ради Європи, але на це відсутня політична воля.

Таку думку в інтерв'ю власному кореспонденту Укрінформу висловив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

«Звичайно, що Росія за підсумком усіх своїх агресивних дій заслуговує на те, щоб бути виключеною із Ради Європи. Але немає тієї політичної волі, яка б призвела до цього», - сказав посол.

Тарасюк відзначив, що Постійне представництво, Міністерство закордонних справ України поширили серед країн членів Ради Європи документ, і він набув статусу документа Комітету міністрів РЄ, де попереджається про спроби Росії позбутися санкцій, накладених на агресора.

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Водночас, посол висловив упевненість, що Європейський Союз влітку продовжить на подальші півроку економічні обмежувальні заходи проти РФ.

Політичне рішення про це має прийняти у червні Європейська рада на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС.

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РФ, Тарасюк, Росія, Рада Європи.
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