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Шмигалю пропонують алгоритм виходу кінотеатрів з карантину з 1-го липня

Шмигалю пропонують алгоритм виходу кінотеатрів з карантину з 1-го липня
19:50 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Павло Сушко запропонували Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю алгоритм виходу кінотеатрів з карантину з 1-го липня.

Голова комітету Верховною Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко та заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Сушко запропонували Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю алгоритм виходу кінотеатрів з карантину з 1-го липня. 

"Разом з Павлом Сушком (заступником голови фракції "Слуга народу" - ред.) запропонували Прем'єр-міністру алгоритм виходу кінотеатрів з карантину. Пропонуємо відкривати кінотеатри з 1-го липня. Перші два тижні місяця продавати квитки глядачам з обмеженнями, наприклад, через ряд і через місце. А вже з 16-го липня повернутися до звичного режиму. Це допомогло б кінотеатрам вийти з кризи поступово і не опинитися в ситуації, коли ні фільмів, ні глядачів немає", - написав Ткаченко.

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За його словами, при цьому, Україна має синхронізуватись зі світовим кінотеатральним ринком. Якщо продовжиться робота в карантинних обмеженнях, дату відкриття буде перенесено на більш пізній період.

"Також нагадую про ініціативу Сергія Созановського, який запропонував безкоштовно надати для повторного показу в кінотеатрах сучасні українські фільми. Закликаю до неї долучитися", - зазначив Ткаченко

Нагадаємо, перші обмеження карантину в Україні будуть скасовані з 11 травня, бізнес має бути готовим до роботи у нових умовах.

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Все по темі:

Карантин, Пандемия, Україна, Шмигаль, Павло Сушко.
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