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Порошенко: Нинішня влада віддаляє членство України в ЄС і НАТО

Порошенко: Нинішня влада віддаляє членство України в ЄС і НАТО
08:41 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новини України:На думку Порошенка, переважна більшість українців підтримує євроатлантичний курс України.

Зміна влади, яка сталася в минулому році віддалила перспективу членства України в НАТО та Європейському Союзі. вважає п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Не хочуть, не можуть, не знають як, або на Путіна озираються. Версії різні, але точно видно, що процес, як мінімум, поставлений новою владою на паузу" - цитує Порошенка прес-служба партії "Європейська солідарність".

"А, головне, як показують опитування громадської думки, більшість українців підтримують і вступ України в ЄС, і членство в НАТО, тому що розуміють, що тільки там - гарантія безпеки країни і кожного її громадянина", - зазначає лідер партії "Європейська солідарність".

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"Україна - невід'ємна частина великої євроатлантичної цивілізації, розкинулася по обидва боки Атлантики. Наше гідне майбутнє - тільки в Євросоюзі і НАТО. Ми рішуче відкидаємо ідею поділу світу на сфери впливу. Не може бути безпечного майбутнього для Європи без спокою на кордоні Росії з Україною, без ефективних заходів глобального впливу на Москву з метою переконати її, що мир - це кращий вихід для всіх", - переконаний Порошенко.

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НАТО, Порошенко, ЄС, Європейський Союз.
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