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Зеленський відвідав Закарпаття

Зеленський відвідав Закарпаття
09:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Офіс Президента України

Новини України:Глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував пам’ять загиблих воїнів.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Закарпатської області, де вшанував на меморіалі "Пагорб Слави" пам’ять загиблих воїнів у Другій світовій війні. Про це повідомляє пресслужба глава держави.

«На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці», – підкреслив Зеленський.

Зазначається, що Президент уже відвідав меморіальний комплекс «Пагорб Слави» з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні.

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлений відповідно до Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Відзначення Дня перемоги над нацизмом включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.

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Зеленский, Закарпаття, 9 травня, Робоча поїздка.
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