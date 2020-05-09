Зеленський відвідав Закарпаття

Новини України:Глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував пам’ять загиблих воїнів.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Закарпатської області, де вшанував на меморіалі "Пагорб Слави" пам’ять загиблих воїнів у Другій світовій війні. Про це повідомляє пресслужба глава держави.

«На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці», – підкреслив Зеленський.

Зазначається, що Президент уже відвідав меморіальний комплекс «Пагорб Слави» з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлений відповідно до Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Відзначення Дня перемоги над нацизмом включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.