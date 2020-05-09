Разумков вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні

Новини України:Сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вшанував пам’ять загиблих у ході Другої світової війни покладанням квітів до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого Солдата. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вшанував пам’ять загиблих у ході Другої світової війни”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в урочистій церемонії покладання квітів до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого Солдата також взяли участь Перший заступник Голови Руслан Стефанчук та голови парламентських комітетів.

“День Перемоги — це з одного боку свято, а з іншого — нагадування про ті уроки історії й тих людей, які зробили дуже багато, щоб сьогодні ми з вами могли вільно спілкуватися і жити на рідній землі. Хтось віддав за це життя, хтось — здоров’я, хтось віддавав ще багато-багато років нашій державі, відновлюючи її після війни”, — зазначив Голова Парламенту.

Разумков наголосив, що незалежно від політичних бачень історія повинна залишатися історією і кожен повинен пам’ятати ті позитивні й негативні, іноді страшні уроки, що вона приносила. “Люди не повинні переписувати історію — вони повинні її писати. Якщо ми хочемо рухатися вперед, то треба пам’ятати ті історичні події та віхові точки, через які проходила держава”, — підкреслив Голова Верховної Ради України.