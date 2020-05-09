Генпрокурорка Венедіктова потрапила в незручну ситуацію із привітанням до Дня Перемоги

Новини України:Після критики Венедіктова видалила посилання на відео, але рядки з пісні залишила.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні піснею російського виконавця Льва Лещенка, який підтримав анексію Криму.

Пост із відео та уривком з пісні вона опублікувала у Facebook зранку 9 травня. Скріншот посту опублікувало hromadske.ua.

Нагадаємо, у березні 2014 року Лещенко підтримав анексію Криму, підписавши колективне звернення діячів російської культури на підтримку агресивних дій Володимира Путіна в Україні. Усі підписанти, зокрема й Лещенко, після цього потрапили в «чорний список» Міністерства культури України за підтримку анексії Криму.

Після критики Венедіктова видалила посилання на відео, але рядки з пісні залишила.

«Пісня — символ перемоги над фашизмом. Пісня 1975 року — це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою. Лещенко — не символ. РФ — страна-агресор. І Крим — український. Не треба маніпулювати», — дописала вона.

Сьогодні світлий день пам‘яті загиблим. Мої діди повернулись. Я святкую Перемогу над фашизмом. Посилання видалила. Усі, кого ним образила, — перепрошую», — написала Венедіктова.

«Це приватна сторінка, тримайте себе в руках», — підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українська влада не робить з війни культ, і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – це не «помпезний конкурс танців на кістках», бо для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу головне не гучність, а щирість.