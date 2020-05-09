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Меджліс: світ має вжити заходів у відповідь на дії РФ, які несуть загрозу європейській безпеці

Меджліс: світ має вжити заходів у відповідь на дії РФ, які несуть загрозу європейській безпеці
19:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародне співтовариство вжити заходів у відповідь на дії Росії, які несуть загрозу виникнення нових катастроф на європейському континенті.

Про це йдеться у заяві Меджлісу у зв’язку з Днем пам’яті та примирення, присвяченому загиблим у Другій світовій війні, та Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, опублікованій на сторінці глави Меджлісу Рефата Чубарова у Facebook.

«Даною заявою Меджліс кримськотатарського народу приєднується до Спільної заяви держсекретаря США і міністрів закордонних справ Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої Світової війни та знову закликає міжнародне співтовариство вжити термінових і жорстких заходів у відповідь на цинічні виклики імперської Росії, які несуть реальну загрозу виникнення нових катастроф на європейському континенті», - йдеться у заяві.

Він нагадав, що у останні шість років історична територія кримськотатарського народу - Крим, який є складовою частиною незалежної України, тимчасово окупований РФ.

Чубаров підкреслив, що здійснювані на тимчасово окупованій території України з боку держорганів РФ системний тиск на кримськотатарський народ, репресії українців за національною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського народу, «є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу».

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«Міжнародне співтовариство все ще не знаходить ефективних інструментів тиску на Російську Федерацію з тим, щоб змусити її дотримуватися принципів і норм міжнародного права, припинити окупацію частини території України», - уточнив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Фото: qha.com.ua

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Меджлис, Рефат Чубаров, Росія, Світ, Загроза, Вплив, Кримсько-татарський народ.
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