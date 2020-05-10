Президент вручив звання "Мати-героїня" 678 українським жінкам

Новини України:Президент України Володимир Зеленський удостоїв 678 українських жінок, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, звання "Мати-героїня", підписавши відповідний указ, повідомляється на сайті глави Української держави в п'ятницю.