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Президент вручив звання "Мати-героїня" 678 українським жінкам

Президент вручив звання "Мати-героїня" 678 українським жінкам
15:28 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новини України:Президент України Володимир Зеленський удостоїв 678 українських жінок, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, звання "Мати-героїня", підписавши відповідний указ, повідомляється на сайті глави Української держави в п'ятницю.

Президент України Володимир Зеленський удостоїв 678 українських жінок, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, звання "Мати-героїня", підписавши відповідний указ, повідомляється на сайті глави Української держави в п'ятницю.

Серед нагороджених – 31 жителька Вінницької області, 108 – Волинської, 12 – Дніпропетровської, 17 – Донецької, 26 – Житомирської, 49 – Закарпатської, 14 – Запорізької, 39 – Івано-Франківської, 16 – Київської та 20 – міста Києва.

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Також званням "Мати-героїня" відзначили 9 жительок Кіровоградської області, 2 – Луганської, 58 – Львівської, 16 – Миколаївської, 34 – Одеської, 8 – Полтавської, 74 – Рівненської, 7 – Сумської, 15 – Тернопільської, 15 – Харківської, 3 – Херсонської, 20 – Хмельницької, 18 – Черкаської, 53 – Чернівецької та 14 – Чернігівської.

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Зеленский, День матери, Україна, Мати-героїня.
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