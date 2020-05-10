Ляшко розповів умови, за яких запрацює метро в Україні

Новини України:Для відкриття метро потрібно, щоб протягом 10 днів підряд кількість нових не пов'язаних між собою випадків захворювання була менша, ніж п'ять на область.

Відкриття метрополітенів в Україні планується на четвертому етапі виходу з карантину.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, для відкриття метро потрібно, щоб протягом 10 днів підряд кількість нових не пов'язаних між собою випадків захворювання була менша, ніж п'ять на область. Це стосується, зокрема, Києва, Харкова та Дніпра.

Ляшко зазначив, що ухвалення рішення про відкриття метро буде цілком залежати від епідемічної ситуації в країні.

Денис Шмигаль заявив, що відновлення роботи метрополітенів неможливе до 22 травня.