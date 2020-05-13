Кабмін розгляне питання часткової зупинки дії угоди про безвіз з Білоруссю

Новини України:Також Кабмін планує розглянути проекти розпоряджень, зокрема, про затвердження перспективних планів формування територій громад різних областей.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проекти постанов про часткове зупинення дії угоди щодо безвізу для громадян між Україною та Республікою Білорусь, про внесення змін до ПДР, а також зміни до переліку професійних захворювань. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний уряду.

Так, урядовці планують розглянути низку проектів постанов, зокрема, деякі питання діяльності АТ “Укрзалізниця”, про внесення змін до Правил дорожнього руху, про часткове зупинення дії угоди між Україною та Республікою Білорусь про безвізові поїздки громадян та про внесення змін до переліку професійних захворювань.

Окрім того, передбачається розгляд кадрових питань та проектів указів Президента України.

Нагадаємо, у Білорусі на 9 травня зареєстровано 22 тисячі 52 людини з позитивним тестом на COVID-19. Як повідомляв УНН раніше, попри пандемію коронавірусу у Білорусі провели парад до Дня перемоги. Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко закликав не робити поспішних висновків і не засуджувати країну за проведення параду на День перемоги, незважаючи на пандемію коронавірусу в світі.