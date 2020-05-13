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Середа, 13.05.2020
Верховна Рада розглядає "банківський" законопроєкт (Відео)
Верховна Рада розглядає "банківський" законопроєкт (Відео)
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Верховна Рада розглядає "банківський" законопроєкт (Відео)

Верховна Рада розглядає "банківський" законопроєкт (Відео)
13:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Верховна Рада розглядає законопроєкт про гарантії неповернення неплатоспроможних банків ексвласникам (№2571-д).

На засідання прийшов Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» та скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні «банківський» законопроєкт.

Рада доопрацює програму діяльності уряду

Голова ВР Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 13 травня, другим питанням порядку денного на якому є розгляд проєкту закону №2571-д.

Ухвалення «банківського» законопроєкту є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги (друга умова - ухвалення закону про ринок землі - вже виконана).

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Банк, Закон, Уряд, Банківський законопроект, Верховна рад.
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