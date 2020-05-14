Посли G7 вітають ухвалення "банківського" закону

Новини України:Посли країн «Великої сімки» (G7) привітали ухвалення Верховною Радою України закону про банки.

Про це йдеться в повідомленні Групи підтримки послів G7 в Україні у Twitter.

«Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків», - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

На ухваленні цього закону наполягав, зокрема, Міжнародний валютний фонд.