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Середа, 13.05.2020
Онищенку оголосили обвинувальний акт у "газовій справі"
Онищенку оголосили обвинувальний акт у "газовій справі"
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Онищенку оголосили обвинувальний акт у "газовій справі"

Онищенку оголосили обвинувальний акт у "газовій справі"
16:53 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Також і сторона обвинувачення, і один із захисників у справі виступили зі вступними промовами.

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації "газових схем". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.

"13 травня 2020 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось перше засідання по суті у "Газовій справі" про обвинувачення народного депутата України VII скликання та його фінансового директора. На засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту", - сказано у повідомленні.

Так, наступний розгляд, на якому вступні промови оголосять інші два захисника, призначено на 10:00 14 травня 2020 року.

Як раніше повідомлялося в УНН, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті так звану "газову справу" про обвинувачення народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора.

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Нагадаємо, уповноваженими органами Федеративної Республіки Німеччина вирішується питання про екстрадицію народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка, який є обвинуваченим у справі "газових схем".

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити безоплатних адвокатів колишньому нардепу Олександру Онищенку.

Як повідомлялося, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

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Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

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Суд, Олександр Онищенко, Газова справа, Звинувачення.
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