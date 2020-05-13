Онищенку оголосили обвинувальний акт у "газовій справі"

Новини України:Також і сторона обвинувачення, і один із захисників у справі виступили зі вступними промовами.

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації "газових схем". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.

"13 травня 2020 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось перше засідання по суті у "Газовій справі" про обвинувачення народного депутата України VII скликання та його фінансового директора. На засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту", - сказано у повідомленні.

Так, наступний розгляд, на якому вступні промови оголосять інші два захисника, призначено на 10:00 14 травня 2020 року.

Як раніше повідомлялося в УНН, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті так звану "газову справу" про обвинувачення народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора.

Нагадаємо, уповноваженими органами Федеративної Республіки Німеччина вирішується питання про екстрадицію народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка, який є обвинуваченим у справі "газових схем".

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити безоплатних адвокатів колишньому нардепу Олександру Онищенку.

Як повідомлялося, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.