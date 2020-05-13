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Президент Австрії привітав Зеленського з ухваленням "банківського" закону

Президент Австрії привітав Зеленського з ухваленням "банківського" закону
16:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Сторони домовилися обговорити можливості проведення раніше запланованих заходів після стабілізації ситуації з коронавірусом в обох країнах.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Федеральним президентом Республіки Австрія Александром Ван дер Белленом отримав вітання з ухваленням Україною "банківського" закону. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент Австрії привітав українського колегу з ухваленням законопроекту щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський подякував Ван дер Беллену за підтримку Австрії у співпраці з міжнародними фінансовими структурами, яка потрібна для стабільної роботи української фінансової системи.

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Окрім того, Президент України поінформував австрійського колегу про розвиток ситуації на Донбасі, високо відзначивши незмінну підтримку Австрією суверенітету та територіальної цілісності України.

«Президент висловив сподівання, що Австрія активно підтримуватиме кроки України в напрямі євроінтеграції», - зазначили в ОП.

Сторони висловили задоволення координацією дій обох держав у питаннях взаємної евакуації громадян, яка стала прикладом успішної двосторонньої співпраці з подолання наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

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Зеленський, зокрема, високо відзначив гуманітарний транзит для наших громадян автомобільним транспортом з інших держав Європи та подовження термінів їхнього легального перебування в Австрії без застосування штрафних санкцій.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

За відповідне рішення 13 травня проголосували 270 народних депутатів.

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Зеленский, Австрія, Банківський закон, Президент Австрії.
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