Єрмак і Саакашвілі провели відеоконференцію з послами G7

Про це Саакашвілі повідомив у Facebook.
Під час онлайн-конференції послів країн «Великої сімки» поінформували про плани роботи Національної ради реформ при Президентові України та обговорили формат подальшого співробітництва.
«Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom конференцію з послами великої 7-ки і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку й обговорили можливості співробітництва», - написав Саакашвілі.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.