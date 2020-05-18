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Кулеба розповів про роль Авакова в Кабміні

Кулеба розповів про роль Авакова в Кабміні
08:00 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:За словами Кулеби, Аваков може дати пораду виходячи з досвіду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, кажучи про роль міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в керівництві процесами в Кабміні, назвав його урядовим "довгожителем", який може дати пораду виходячи з досвіду.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба прокоментував, зокрема, критику Авакова на адресу голови МОЗ Максима Степанова на одному із засідань Кабміну через затримки з виплатами медикам.

За словами Кулеби, прем'єр-міністр Денис Шмигаль є безумовним керівником уряду, тоді як Аваков - безумовний урядовий "довгожитель", інституційна пам'ять якого дозволяє давати слушні поради з огляду на досвід попередніх урядів.

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Відзначимо, Аваков очолює МВС з кінця лютого 2014 року (у урядах Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля).

Нагадаємо, в жовтні минулого року в ході прес-марафону президент України Володимир Зеленський заявляв, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року. Разом з тим, Аваков на даний момент продовжує очолювати МВС, він зберіг посаду і після відставки Гончарука і призначення нового Кабміну на чолі зі Шмигалем.

Раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що Аваков залишається на своїй посаді через ефективність.

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Аваков, МЗС, МВС, Кулеба.
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