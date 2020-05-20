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Президент: На усі мости в Україні необхідно 3 млрд доларів

Президент: На усі мости в Україні необхідно 3 млрд доларів
11:57 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:За його словами, планується побудувати 25 спортивних комплексів та назвати їх на честь сучасних спортивних легенд.

Для того, щоб відремонтувати і будувати мости в Україні, необхідно 3 мільярди доларів у межах відповідної програми. Про це під час пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Запланована велика програма, на яку я зараз шукаю, це моя відповідальність, знайти 3 млрд доларів — це всі мости нашої країни. Там є великі мости, такі як у Запоріжжі, незважаючи на СOVID-19... за 2,5 роки ми побудуємо цей великий міст, це буде один з найбільших мостів за всю історію у нашій країні. Що стосується програми "Великі мости“, там потрібно 3 млдр доларів... Ми хочемо будувати всі мости”, — зазначив він.

“Ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області. Цього року повинні бути перші проекти для цих проектів...Я би дуже хотів, щоб ми назвали всі ці стадіони і великі спортивні майданчики, щоб ми їх назвали на честь сучасних спортивних легенд”, — додав Зеленський.

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Нагадаємо, уряд реалізовує проект “Велике будівництво”, зокрема, для Укравтодору створюються додаткові 19 млрд грн під державні гарантії. 

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Зеленский, Гроші, Міст, Велике будівництво.
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