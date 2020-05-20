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Рада внесла у порядок денний сесії 77 законопроєктів
Рада внесла у порядок денний сесії 77 законопроєктів

Рада внесла у порядок денний сесії 77 законопроєктів

Рада внесла у порядок денний сесії 77 законопроєктів
12:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Верховна Рада ухвалила постанову №2835-9 "Про внесення змін до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Постанову підтримали 236 народних депутатів.

Документ включає до порядку денного третьої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання 77 законопроєктів.

Серед них – два президентських проєкти законів – №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" та №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою України".

Включено також законопроєкти №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства", №3350 "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням", №3356 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту", №2813 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну", №3085 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підсилення відповідальності за публічну образу".

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Крім того, постановою включено до порядку денного Ради проєкт постанови №3449 "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Урядів і Парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу".

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Законопроект, Рада, Верховна Рада, Порядок денний.
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