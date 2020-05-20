Скачать
Середа, 20.05.2020
Бойовики 6 разів обстрілювали українські позиції
Бойовики 6 разів обстрілювали українські позиції
На Київщині підтвердили 1261 випадок Covid-19
На Київщині підтвердили 1261 випадок Covid-19
Шевченко запропонують контракт зі збірною України на 2,5 роки
Шевченко запропонують контракт зі збірною України на 2,5 роки
Рада внесла у порядок денний сесії 77 законопроєктів
Рада внесла у порядок денний сесії 77 законопроєктів

Зеленський заявляє, що говорив з Путіним про Крим

Зеленський заявляє, що говорив з Путіним про Крим
15:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Він додав, що у Мінському процесі питання Криму не порушується.

Президент Володимир Зеленський не виключає, що питання анексованого Росією Криму замало в інформаційному просторі, але запевнив, що його не замало у справах держави. Про це він заявив під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання Криму в інформаційному просторі, дійсно, може, замало, але його точно не замало у справах держави, яка робить", - сказав Президент.

Він розповів, що говорить про Крим на зустрічах з усіма міжнародними партнерами, у тому числі порушував це питання й під час нормандського саміту в Парижі у грудні минулого року.

"У мене була зустріч у "норманді" з Ангелою Меркель, ми з нею порушували це питання, і з президентом Французької Республіки. І, чесно кажучи, я сказав це Путіну: я відчуваю, що Росія не хоче обговорювати це питання. Але ми з вами пам'ятаємо, що це наша земля, наш народ. Може ви праві, прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим", - підкреслив Зеленський.

"Слуга народу" ініціює створення ТСК через "плівки Деркача"

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський в інтерв’ю телеканалу TRT, сказав, що питання незаконної анексії Криму Росією зараз піднімається недостатньо інтенсивно, тому є необхідність у більш потужних платформах для виведення питання Криму на порядок денний.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Путин, Зеленский, Крим, Окупація Криму.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перехід до адаптивного карантину: які заборони скасують
02 Палестина виходить з усіх угод зі США та Ізраїлем
03 Разумков: Наші лікарі працюють на 110 %, у чиновників показник буде все ж таки менше
04 Россійський гелікоптер розбився під Москвою: екіпаж загинув
05 Коронавірус: Канада й США залишають спільний кордон закритим
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила п’ять мільйонів
Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила п’ять мільйонів
У Києві &quot;замінували&quot; Майдан Незалежності
У Києві "замінували" Майдан Незалежності
Зеленський оцінив запровадження другого етапу медреформи
Зеленський оцінив запровадження другого етапу медреформи
Зеленський заявляє, що говорив з Путіним про Крим
Зеленський заявляє, що говорив з Путіним про Крим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся