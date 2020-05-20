"Слуга народу" ініціює створення ТСК через "плівки Деркача"

Новини України:За оприлюдненими матеріалами вже розпочато кримінальне провадження.

Фракція "Слуга народу" ініціює створення тимчасової слідчої комісії з розслідування інформації з аудіоматеріалів, оприлюднених народним депутатом Андрієм Деркачем, які начебто вказують на те, що колишній віцепрезидент США Джо Байден чинив вплив на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура під час виступу з трибуни Верховної Ради в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Разом з колегами ми створюємо тимчасову слідчу комісію по розслідуванню тих фактів, які були оприлюднені. Розмови з Джо Байденом, розмови з Джоном Керрі та інформація, яку оприлюднив Рудольф Джуліані, це абсолютно кричущі факти злочинної діяльності. І ми будемо робити все для того, щоб по цих усіх справах була проведена незалежна правова оцінка і по всіх справах була поставлена крапка", - заявив Качура.

Він додав, що факти, які будуть в рамках ТСК, будуть надані правоохоронним органам.

"Попередній аналіз уже дав знати, і Генеральна прокуратура вже виконала свій обов'язок і внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочала кримінальне провадження за статтями 111 Кримінального кодексу України – це державна зрада і стаття 364 – це зловживання службовим становищем. На жаль, сьогодні немає фігуранта – сьогодні Петро Олексійович не знайшов часу для того, щоб прийти до парламенту і пояснити, що саме відбувалося в цих розмовах , але ми однозначно будемо стояти на позиціях того, щоб розслідування відбувалося максимально об'єктивно", - сказав Качура.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, у свою чергу, заявила, що "Слуга народу" наповнена членами партії Медведчука "Український вибір".

"Слуги народу" наповнені ФСБшними консервами з "Українського вибору" (партія Віктора Медведчука, - ред.). Нам цікаво, кого сьогодні запрошують на цю трибуну? Байдена? Байден виступав з трибуни Верховної Ради України як представник країни-стратегічного партнера в той час, коли Україна сам-на-сам могла залишитися з Російською Федерацією, яка до того відшматувала частину української території", - сказала Геращенко.

"Рік тому Зеленський обіцяв українському народу розширити нормандський формат за рахунок Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. На сьогодні ми бачимо, що робиться все для того, щоб Україна взагалі стала токсичною – токсичною в згадках будь-де в європейських столицях світу, в Канаді чи в Америці", - додала Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, депутатська група "За майбутнє" вимагає створити тимчасову слідчу комісії через аудіоматеріали, оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем, які начебто вказують на те, що колишній віцепрезидент США Джо Байден чинив вплив на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Як заявив Деркач, отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають стосунок до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.