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Кабмін затвердив перспективні плани розвитку чотирьох областей

Кабмін затвердив перспективні плани розвитку чотирьох областей
16:04 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Відповідний проект розпорядження проголосували та підтримали.

Кабінет міністрів під час засідання затвердив перспективні плани розвитку чотирьох областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал Кабміну.

“Продовжується реформа децентралізації та затвердження перспективних планів областей. Сьогодні ми плануємо чотири перспективних плани затвердити, перший з них - це перспективний план формування території громад Дніпропетровської області. Цей проект розпорядження Кабінету міністрів про затвердження перспективного плану формування території громад Дніпропетровської області розроблено відповідно до частини 3 статті 11 Закону України про добровільне об’єднання територіальних громад. Також у відповідності до критеріїв методики формування спроможних ТГ, з охопленням усієї території області, пропонується його затвердити”, - сказав Олексій Чернишов.

Він зазначив, що це забезпечить формування ТГ на Дніпропетровщині, що здатні надавати населенню якісні послуги та створить більш комфортні умови проживання мешканців області і покращить інвестиційне середовище.

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“Пропонується затвердити перспективний план формування територій громад Київської області. Проект розпорядження погоджений з відповідними міністерствами та громадами. Прошу підтримати”, - зазначив Олексій Чернишов.

Даний перспективний план також затвердили, однак - з доопрацюванням в триденний термін.

Також міністр запропонував підтримати перспективний план Сумської та Рівненської області. Їх також підтримали.

“Найближчим часом розраховуємо затвердити документи ще трьох областей та АР Крим, щоб охопити перспективними планами 100% території країни та продовжити успішну реформу децентралізацїі”, - написав у своєму Telegram-каналі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, минулого тижня уряд затвердив перспективні плани п’яти областей.

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Кабмин, Область, Децентрализация, Перспективний план.
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