Нардеп Давиденко помер від пострілу з нагородного пістолета

Новини України:Тіло Давиденка було виявлено у вбиральні його громадської приймальні прибиральницею.

Смертельний постріл, від якого загинув народний депутат Валерій Давиденко, був здійснений із зареєстрованого на нього нагородного пістолета.

Поряд з тілом нардепа був виявлений пістолет “Glock 17”, який він отримав як нагородний за наказом Міністерства внутрішніх справ у 2018 році.

Наразі, за інформацією поінформованого джерела, розташування вихідного отвору (постріл був здійснений в голову), свідчить про самогубство. Однак, перевіряються усі обставини смерті нардепа.

Нагадаємо, народний депутат був знайдений мертвим в офісі у Києві 23 травня близько 18:30.

Поліція розпочала розслідування за фактом смерті нардепа від вогнепального поранення (ст. 115 КК України “Умисне вбивство”).