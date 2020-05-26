Експосли США: Ми розчаровані зусиллями по зануренню України у внутрішню політику Америки

Новини України:Сім експослів США в Україні розчаровані впливом Києва на американські вибори.

Американські дипломати розчаровані зусиллями по зануренню України у внутрішню політику США перед президентськими виборами в 2020 році. Відповідну заяву семи колишніх послів США в Україні оприлюднено Atlantic Counsil, передає УНН.

"За останні три десятиліття США та Україна склали широкі та міцні відносини, що відповідають інтересам обох країн, країн, які поділяють такі цінності, як демократія, свобода та свобода людини. Успіх України у розвитку як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, прив’язаною до європейських інституцій, сприяє зацікавленню США у більш стабільній та безпечній Європі", — зазначили дипломати.

Вони підкреслили, що двосторонні стосунки країн користуються широкою двопалатною підтримкою в США, в тому числі в Конгресі, і з боку як республіканського, так і демократів.

Посли зазначили, що роками працювали над створенням та зміцненням американсько-українського стратегічного партнерства, встановленого в 1996 році.

"Таким чином, ми розчаровані зусиллями по зануренню України у внутрішню політику Америки в міру наближення президентських виборів в США в 2020 році. Ці зусилля сприяють хибному та токсичному оповіданню, яке не має підґрунтя в реальності американсько-українських відносин, щоб послабити відносини між США та Україною та посіяти поділ у наших двох країнах. Це не відповідає інтересам країни. Ми рішуче засуджуємо ці зусилля, щоб розділити наші дві країни і закликаємо чиновників у обох випадках уникати кроків, які лише зірвуть двосторонні відносини та відчужуватимуть наші країни одна від одної", — заявили колишні посли.

Заяву підписали 1-й посол США в Україні Роман Попадюк, 3-й Посол США в Україні Стівен Пайфер, 4-й посол США в Україні Карлос Паскаль, 5-й посол США в Україні Джон Гербст, 6-й посол США в Україні Вільям Тейлор, 7-й посол США в Україні Джон Теффт, та 9-й посол США в Україні Марі Йованович.

Раніше сьогодні видання The Washington Post оприлюднило статтю про те що дії Президента України Володимира Зеленського щодо ймовірних записів розмови колишнього віце-президента США Джо Байдена і п’ятого президента України Порошенка можуть поставити під загрозу довгострокові відносини між Україною і США.