Зеленський провів перемовини з президентом Азербайджану

Новини України:Про це інформує пресслужба глави держави, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. Глава Української держави висловив подяку за надання Україні медичних матеріалів та обладнання у вигляді гуманітарної допомоги від Азербайджану загальною вагою понад 23 тонни", - зазначили у Президента.

У пресслужбі нагадали, що гуманітарна допомога Азербайджану була доправлена до Києва 21 травня 2020 року.

"Такий дружній жест допомоги від азербайджанського народу особливо цінний у непростий період боротьби з пандемією COVID-19", – зазначив Зеленський.

Було домовлено про подальшу координацію зусиль у питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.

Співрозмовники обговорили також перебіг виконання низки масштабних проектів, які реалізуються в Україні за участі азербайджанських інвесторів.

Зеленський висловив переконання, що з завершенням карантинних обмежень в Україні та Азербайджані буде відновлено високу динаміку двостороннього політичного діалогу й торговельно-економічної співпраці, зазначили у пресслужбі.

Також повідомляється, що під час розмови Зеленський запропонував приділити більше уваги роботі в організації ГУАМ.

"ГУАМ можна зробити серйозним союзом та об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію", – наголосив Президент.

На завершення розмови він висловив щирі привітання президенту Азербайджану із завершенням священного для всіх мусульман місяця Рамадану та передав найкращі побажання азербайджанському народу з нагоди загальнонаціонального свята – Дня Республіки.