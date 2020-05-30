Кулеба: Київ і Будапешт налаштовані на пошуки спільних рішень

Новини України:Україна й Угорщина налаштовані на пошуки спільних рішень.

Такого висновку дійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами свого візиту до сусідньої країни, про що написав у Facebook.

"Візит очевидно показав важливу зміну - Будапешт і Київ налаштовані не на конфронтацію, а на пошук спільного рішення без перетину червоних ліній обох країн. Процес зближення позицій відбувається, він непростий, але він того вартий", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що у дипломатії є правило: ніщо не погоджено, поки все остаточно не погоджено, і воно повністю застосовується до нинішньої ситуації у відносинах з Угорщиною.

За словами міністра, йдеться не лише про двосторонні відносини. Адже, підкреслив очільник МЗС, Центральна Європа - регіон, що "накачує м’язи", але в ідеальній формі він буде лише з Україною.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив 29 травня візит до Угорщини, де зустрівся зі своїм колегою Петером Сіярто.

Міністри підписали низку двосторонніх документів, зокрема Протокол про внесення змін до Рамкового договору між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством інновації та технології Угорщини.

Раніше угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Угорська сторона також різко критикувала ухвалення в Україні закону про освіту 5 вересня 2017 року, який передбачає, зокрема, ширше впровадження української мови, включаючи навчальні заклади національних меншин.

Попри численні спроби угорської та української сторін урегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України.