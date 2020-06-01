Разумков вважає, що депутати повинні виступати в Раді українською

Новини України:Разумков також зауважив, що цей законопроєкт станом на сьогодні не рекомендований комітетами до розгляду.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що закони парламент ухвалює українською мовою, і виступи й обговорення їх у парламенті мають відбуватися державною мовою. Про це Разумков сказав на брифінгу в понеділок, 1 червня, коментуючи законопроєкт №3084, у якому пропонується дозволити виступи у парламенті мовами нацменшин із забезпеченням перекладу на українську, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про виступи народних депутатів України, я думаю, що вони повинні бути державною мовою. Це державна інституція, ми приймаємо закони українською, і, мабуть, представляти їх і висловлювати позиції по них також повинні державною мовою", - зазначив спікер.

Водночас Голова ВР також ще раз підтвердив свою позицію щодо необхідності змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Мою позицію, я думаю, що ви чули і раніше, до того, як я став Головою Верховної Ради, до того, як я потрапив до великої політики взагалі. І вона не буде змінюватися, на відміну від моїх колег. Вона така, яка вона є, – комусь вона подобається, а комусь ні. Але я не буду флюгером і не буду змінювати її... Ще під час виборчої кампанії... ми говорили, що такі питання повинні об'єднувати суспільство, і політики повинні це робити, а не створювати додатковий "хайп" для того, щоб, можливо, отримати 1-2% на виборах", - сказав Разумков.

Він також поставив питання, чи пов'язані безпосередньо питання гуманітарної політики з поверненням тимчасово окупованих територій.

"Якщо ви говорите про те, як повинен виглядати той чи інший закон - він повинен влаштовувати громадян України, незважаючи на те, де вони проживають, якою мовою розмовляють. Але всі вони - громадяни нашої держави. Ніхто не говорить про другу, третю, п'яту чи десяту державні мови. Однак коли ми повертаємося до питання наших іноземних партнерів, ми ж їх поважаємо, але якось мої колеги вибірково поважають позиції тих чи інших інституцій", - зазначив Разумков.

Він також нагадав про позицію Венеційської комісії щодо "мовного" закону і зазначив, що ми повинні враховувати позиції усіх.

"Я думаю, що є питання, які повинні влаштовувати всіх", - сказав спікер.

"Ми, мабуть, єдина політична сила, яка, ідучи на вибори, не порушувала цих питань – ні мови, ні багатьох інших, які б ділили суспільство. Я розумію, що зараз наближаються знову вибори, я розумію, що для деяких політичних сил це єдиний шлях зберегти, можливо трошки примножити свій результат. Але я і тоді, і зараз говорив про те, що всі питання, які розколюють суспільство, вони не повинні бути у політиків на вустах", - вважає Разумков.

Як повідомлялося, раніше Разумков в інтерв'ю виданню "Главком" заявив, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" треба змінювати.

У Верховній Раді 18 лютого було зареєстровано законопроєкт №3084, у якому пропонується дозволити виступи у парламенті мовами нацменшин із забезпеченням перекладу на українську. Авторами проєкту закону є нардеп від фракції "Опозиційна платформа – за життя" Олег Волошин і член фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.