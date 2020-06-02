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Чубаров: В Криму немає браку води до такої міри, щоб не вистачало людям

Чубаров: В Криму немає браку води до такої міри, щоб не вистачало людям
03:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Чубаров заявив, що води у Криму вистачає звичайним людям, але не окупантам.

Звичайним людям у Криму води вистачає, а країні-окупанту на свої цілі, які вона реалізовує у Криму, зокрема на будівництво житла для військових, - вже ні.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Нестача води окупантами буде якимось чином вирішуватися. Власне, в Криму немає браку води до такої міри, щоб не вистачало людям для їх нормальної життєдіяльності. Але для багатьох сфер, які розгорнули зараз окупанти, в тому числі будівництво житла для військових, і для тих, кого вони переселяють з Росії... їм потрібна вода", - зазначив Чубаров.

Він указав, що з півострова продовжується витіснення кримських татар і етнічних українців: "Зараз відбуваються штучні демографічні зміни етнічного складу населення Криму".

У зв'язку з цим, зазначив глава Меджлісу, "в Криму потрібна вода, і немає жодних інших напрямків вирішення цієї проблеми, аніж постачати дніпровську воду з материкової частини української території".

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Чубаров наголосив, що  внаслідок різкого падіння цін на нафту, санкційного тиску, коронакризи, воєнних авантюр у Сирії та Лівії, Путін опинився у скрутній ситуації.

"Отже, Путіну потрібно буде показати себе, як і в 2014 році, що він не просто не змінився, а він ще більше зміцнів… Путін, як і Сталін, як би він не нехтував міжнародним правом, завжди намагається знайти приводи, щоб приховати таке брутальне нехтування", - вважає глава Меджлісу.

Він зазначив, що в цій ситуації Путін знову буде акцентувати, як "хунта" в Києві не постачає воду до Криму, і мешканцям півострова треба буде допомогти. "І це все нас доводить до розуміння того, що не виключені дії, які будуть спрямовані на те, щоб взяти під свій контролю ту територію, звідки постачається вода. Тобто вглибину Херсонської області, до Нової Каховки", - резюмував Чубаров.

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Рефат Чубаров, Росія, Окупований Крим.
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