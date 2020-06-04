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Голова Держстату заявив, що є політична воля здешевити перепис населення

Голова Держстату заявив, що є політична воля здешевити перепис населення
17:19 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:У Держстаті створений відповідний підрозділ, який займається підготовкою до проведення перепису за реєстрами.

В Україні є велика політична воля здешевити проведення перепису населення, без втрати якості, і йде пошук цього балансу. Також у Держстаті створений відповідний підрозділ, який займається підготовкою до проведення перепису за реєстрами. Про це заявив голова Держстату Ігор Вернер під час онлайн-зустрічі, передає кореспондент УНН.

"Рішення щодо проведення перепису приймає уряд України. Зокрема, він приймає рішення щодо порядку проведення перепису... Багато існує варіантів проведення переписів в Україні. Зокрема, одним з варіантів перепису населення є за реєстрами..." - сказав Вернер

За його словами, казати про проведення перепису населення завтра занадто амбіційно.

"Багато проблем, але головне, що є велика політична воля здешевити проведення перепису, без втрати якості, і ось тут пошук балансу, як здешевити та не втратити якість. Так, є багато питань до реєстрів, їх розвитку, наповнення, інтеграції, але ведеться велика робота, є указ Президента, який дав відповідні доручення... але ми звернулися до світової спільноти, щоб не вигадувати велосипед, і вони нам допомогли..." - розповів Вернер.

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"Ми залучаємо міжнародну спільноту, щоб потім не було питань щодо методології..." - сказав Вернер.

Як повідомлялося раніше, Україна обговорила з НАТО можливість проведення перепису населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму за допомогою супутникової зйомки. Нагадаємо, за попередньою оцінкою, населення України, крім Криму і ОРДЛО, налічує 37 мільйонів.

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Политика, Перепис населення, Держстат.
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