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Дубінський: "Слуга народу" сьогодні визначиться з праймеріз

Дубінський: "Слуга народу" сьогодні визначиться з праймеріз
11:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Фракція партії "Слуга народу" сьогодні проведе зустріч, на якій ітиметься про визначення порядку проведення праймеріз.

Про це сказав народний депутат Олександр Дубінський журналістам у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Порядок праймеріз має визначити партія. Ми чекаємо на рішення пана Корнієнка (перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко - ред.), якусь модель напрацьовують. Сьогодні в нас буде увечері зустріч із цього питання", - сказав Дубінський.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу".

Про наміри взяти участь у праймеріз раніше оголосили народні депутати Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура і Микола Тищенко.

Рада відкрилась, у залі - 253 депутати

Ткаченко 4 червня був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Згідно з Конституцією України, місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

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Праймериз, Слуга народу, Дубінський.
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