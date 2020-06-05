Рада відкрилась, у залі - 253 депутати

Новини України:Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю, у сесійній залі зареєструвалися 253 народні депутати.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

У п'ятницю у ВР традиційно відбудеться година запитань до уряду. Вона присвячена темі діяльності Міністерства внутрішніх справ у сфері боротьби із організованою злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

З трибуни доповість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Народні депутати також планують утворити Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів (проєкт постанови №2601).

Серед питань порядку денного – розгляд у другому читанні законопроєкту №3354 "Про внесення змін до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради".

Парламентарії також мають намір визначити представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

У повторному другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №2042 "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики".

У першому читанні передбачено розгляд законопроєкту №2592 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби", а також законопроєкту №2365 "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у другому читанні законопроєкту №3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".