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П'ятниця, 05.06.2020
ВАКС скасував арешт екс-глави міністерства охорони здоров'я Богатирьової
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ВАКС скасував арешт екс-глави міністерства охорони здоров'я Богатирьової

ВАКС скасував арешт екс-глави міністерства охорони здоров'я Богатирьової
07:57 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій, повідомляє прес-служба ВАКС.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій, повідомляє прес-служба ВАКС.

"За результатами судового розгляду суд скасував постанову слідчого судді Печерського районного суду м.Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу. Приймаючи таке рішення, суд апеляційної інстанції виходив з того, що прокуратурою Києва були допущені грубі порушення норм КПК України в частині належного вручення повідомлення про підозру", - йдеться в повідомленні ВАКС, на своїй офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук у четвер.

Як повідомили в ВАКС, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу не було вжито заходів для усунення зазначених порушень норм кримінально-процесуального закону.

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Як повідомлялося, 28 серпня Печерський райсуд Києва виніс рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 6 млн грн щодо Богатирьової. 6 мільйонів гривень застави за Богатирьову вніс народний депутат України Вадим Новинський.

Екс міністру охорони здоров'я України інкримінують витрати в розмірі 63500000 грн. на закупівлю імунобіологічних препаратів і лікарських засобів, а також 279 млн грн на закупівлю інсулінів.

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МОЗ, ВАКС, Арешт, Богатирьова.
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