Зеленський і Меркель провели телефонну розмову

Про це повідомляє у Twitter посол України в ФРН Андрій Мельник.
"Щойно відбулася телефонна розмова Президента України Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - написав дипломат.
Мельник уточнив, що це вже 11-та бесіда двох лідерів протягом першого року президентства Зеленського.
Щойно відбулася телефонна розмова Президент @ZelenskyyUa з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 5, 2020
Це вже 11-а (!) за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства В.Зеленського.
З жодним іншим главою іноземної держави керівник ряду так часто не спілкувалася! pic.twitter.com/5HfYkkhqUP
Посол додав, що з жодним іншим главою іноземної держави очільниця німецького уряду так часто не спілкувалася.
Як повідомлялося, 2 червня в Берліні побувала представницька делегація України.