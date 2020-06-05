Зеленський і Меркель провели телефонну розмову

Новини України:Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Ангела Меркель провели 5 червня телефонну розмову.

Про це повідомляє у Twitter посол України в ФРН Андрій Мельник.

"Щойно відбулася телефонна розмова Президента України Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - написав дипломат.

Мельник уточнив, що це вже 11-та бесіда двох лідерів протягом першого року президентства Зеленського.

Щойно відбулася телефонна розмова Президент @ZelenskyyUa з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.



Це вже 11-а (!) за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства В.Зеленського.



З жодним іншим главою іноземної держави керівник ряду так часто не спілкувалася! pic.twitter.com/5HfYkkhqUP — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 5, 2020

Посол додав, що з жодним іншим главою іноземної держави очільниця німецького уряду так часто не спілкувалася.

Як повідомлялося, 2 червня в Берліні побувала представницька делегація України.