Посольство України в США відновлює прийом громадян

Посольство України в США з 9 червня відновлює приймання відвідувачів з консульських питань, при цьому консульський прийом буде проводитися тільки за попереднім записом.
Про це повідомили на Facebook сторінці посольства України в США.
Відзначається, що консульський прийом проводитиметься за паспортними, нотаріальними питаннями, а також з питань громадянства. Записатися на прийом можна:
Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднить новий алгоритм запису на консульський прийом.
При цьому при відвідуванні посольства громадяни повинні дотримуватися такі правила:
З консульських питань просять звертатися на електронну пошту [email protected] У разі загрози життю або смерті можна дзвонити на "гарячу лінію" (1) 202322 2616.