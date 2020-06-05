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Посольство України в США відновлює прийом громадян

Посольство України в США відновлює прийом громадян
23:24 Пт, 5 Червень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новини України:Посольство України в Штатах відновлює прийом співвітчизників.

Посольство України в США з 9 червня відновлює приймання відвідувачів з консульських питань, при цьому консульський прийом буде проводитися тільки за попереднім записом.

Про це повідомили на Facebook сторінці посольства України в США.

Відзначається, що консульський прийом проводитиметься за паспортними, нотаріальними питаннями, а також з питань громадянства. Записатися на прийом можна:

  • з паспортних питань - за посиланням ukremb.net;
  • з питань нотаріату - на електронну адресу [email protected] (у зверненні просимо вказати запитувану нотаріальну дію, прізвище та ім’я заявника та контактний номер телефону);
  • з питань громадянства, залишення на постійне проживання та витребування - на електронну адресу [email protected]

Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднить новий алгоритм запису на консульський прийом.

При цьому при відвідуванні посольства громадяни повинні дотримуватися такі правила:

  • приходити на прийом у призначений час;
  • мати при собі всі необхідні заповнені заяви, оригінали та копії документів, money order на визначену суму консульської дії;
  • використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски та рукавички).

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З консульських питань просять звертатися на електронну пошту [email protected] У разі загрози життю або смерті можна дзвонити на "гарячу лінію" (1) 202322 2616.

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США, Посольство, Україна.
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