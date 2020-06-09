Олександр Ткаченко пообіцяв більше україномовних книг та фільмів

Новини України:Українські продукти, зокрема, книги такіно, повинні бути українською мовою.

В Українські продукти, зокрема, книги та кіно, повинні бути українською мовою. Таку думку висловив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.

“Мова у фільмах та серіалах, Росія та заборона показу. Моя позиція — український продукт, у першу чергу, повинен бути українською мовою. Тому зроблю все, щоб ще більше продуктів — книг, вистав, кіно з’являлись українською мовою”, — написав Ткаченко.

За його словами, він проти показу фільмів знятих після 2014 року, як і проти показу фільмів за участі акторів, проти яких порушена кримінальна справа.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що заборона на в’їзд до України іноземному актору не може слугувати підставою для заборони стрічки за його участю.