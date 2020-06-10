Скачать
Середа, 10.06.2020
Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців
Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців
Компанія "Київхліб" вже експортує продукцію до Великої Британії
Компанія "Київхліб" вже експортує продукцію до Великої Британії
В Україні перші змагання з тенісу відбудуться 29 червня
В Україні перші змагання з тенісу відбудуться 29 червня
1+1 media перевіряє, чи належить її частка Медведчуку
1+1 media перевіряє, чи належить її частка Медведчуку

1+1 media перевіряє, чи належить її частка Медведчуку

1+1 media перевіряє, чи належить її частка Медведчуку
21:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Укрінформ

Новини України:Для медіагрупи “1+1 media” є новою інформація про те, що декілька юридичних осіб, які є в структурі власності телеканалу “1+1”, належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Про це йдеться у коментарі “1+1 media”.

“Останніми днями у медіапросторі шириться інформація про те, що декілька юридичних осіб, які є в структурі власності телеканалу “1+1”, належать Оксані Марченко. Дописувачі ресурсів посилаються на дані, вказані у декларації Віктора Медведчука, яку нардеп нещодавно оприлюднив. Для 1+1 медіа ця інформація є новою”, - йдеться у повідомленні.

У медіагрупі зауважують, що наразі юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу.

Зеленський ознайомився з виробництвом спецодягу для медиків у Чернігові

“1+1 медіа” обіцяє надати офіційний коментар після перевірки інформації.

Як повідомлялося, Радіо Свобода із посиланням на журналістів програми “Схеми: корупція в деталях” повідомили, що голова політради партії “Опозиційна платформа – За життя” і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Медведчук, 1+1 медиа, Медіагрупа.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мілла Йовович з'явилася на новому кадрі з фільму "Мисливець на монстрів"
02 Луганська "Зоря" ледве зводить кінці з кінцями і може припинити існування
03 У головного тренера Сток Сіті виявили коронавірус
04 Вагітна Тарабарова похвалилася новим будинком після 13 років оренди
05 Церемонію MTV Movie & TV Awards 2020 відклали
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Німеччина заборонила виїзд за межі ЄС до кінця літа
Німеччина заборонила виїзд за межі ЄС до кінця літа
4G вже доступний у 57% населених пунктів України
4G вже доступний у 57% населених пунктів України
Головна редакторка Vogue - Анна Вінтур відреагувала на події щодо расизму
Головна редакторка Vogue - Анна Вінтур відреагувала на події щодо расизму
Вперше за 153 роки Harper's Bazaar призначив нову головну редакторку афроамерика
Вперше за 153 роки Harper's Bazaar призначив нову головну редакторку афроамерика
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся