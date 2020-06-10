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Зеленський ознайомився з виробництвом спецодягу для медиків у Чернігові

Зеленський ознайомився з виробництвом спецодягу для медиків у Чернігові
21:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новини України:Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Чернігівської області відвідав швейну фабрику “ТК-Стиль”.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно з повідомленням, засновник підприємства Олександр Соколовський ознайомив Президента зі зразками захисних комбінезонів для медичних працівників, які виготовляють на підприємстві.

Комбінезони мають різні ступені захисту, залежно від потреб медиків. Для їхнього пошиття використовуються різні тканини та технології.

Президент ознайомився з роботою експериментального цеху. Соколовський зазначив, що на базі фабрики створене підприємство, де виготовлятимуть лише захисний одяг для медичних працівників. Для цього в Німеччині закуплено новітнє обладнання, кожної зміни на підприємстві працюватиме 16 осіб. При виробництві костюмів використовуватиметься ультразвукове зварювання, що забезпечить високий рівень якості.

Також Зеленський відвідав розкрійне та швейне виробництво. Соколовський зазначив, що одяг, який виготовляється на фабриці, експортують до країн Євросоюзу та до США.

Засновник підприємства зауважив, що обладнання постійно оновлюється.

Президент також ознайомився з роботою навчального центру підприємства. Соколовський розповів главі держави про проблему підготовки кадрів.

У Чернігові працює лише одне профтехучилище, яке набирає недостатню кількість учнів. Тому фабрика «ТК-Стиль» спільно з Чернігівською торгово-промисловою палатою розробили проєкт школи швейної майстерності на базі підприємства, де майбутні фахівці здобувають професію лише за два місяці з можливістю одразу працевлаштуватися. У навчальному центрі отримали кваліфікацію вже 32 особи.

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Зеленський позитивно оцінив ідею створення навчального центру.

Мені здається, що це непогана ідея. Треба поговорити з МОН. Тому що якщо у нас у профтехучилищах немає набору, а є спеціальність, там працюють люди, які можуть передати досвід. Може, їм не вистачає практики? Може, це непогано – взяти профтехучилища й подивитися на галузеві підприємства”, – зауважив Президент.

Як повідомлялося, Зеленський у середу, 10 червня, перебуває з робочою поїздкою на Чернігівщині.

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Президент, Медики, Чернігів, Швейна фабрика.
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